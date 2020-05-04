Как в Екатеринбурге помогают бездомным во время самоизоляции: отвечает Куйвашев

4 Май 2020 2020-05-04T18:13:27+03:00

Один из читателей пожаловался губернатору на то, что они не соблюдают самоизоляцию и мешают другим

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Один из читателей блога губернатора Евгения Куйвашева в Instagram пожаловался на то, что рядом с его домом очень много граждан без определенного места жительства. Они физически не могут соблюдать самоизоляцию, а потому мешают другим. Губернатор ответил, как можно помочь бездомным.

- Требования режима повышенной готовности одинаково относятся ко всем гражданам нашей страны. И в этом смысле ведомства и службы, которые сегодня ведут профилактику и борьбу с COVID-19, не делят людей в зависимости от их социального статуса. Сотрудники полиции любому человеку на улице, не соблюдающему условия режима самоизоляции, укажут на это, - рассказал Куйвашев. – Также и санитарные врачи: если у человека без определенного места жительства будет выявлено заболевание, они проведут все необходимые санитарные мероприятия, а в больнице заболевшему окажут помощь.

Спецслужбы усилили меры по поддержке бездомных. Сейчас в круглосуточном режиме работает «Дом ночного пребывания». Кроме него, помощь оказывают территориальные управления соцполитики, комплексные центры соцобслуживания и Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий. Помимо этого, в регионе есть целая сеть пунктов соцпомощи – это три десятка модульных зданий, где может быть предоставлена срочная соцпомощь, включая ночлег и обогрев.

ИСТОЧНИК KP.RU