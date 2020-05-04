2020-05-04T18:03:08+03:00
Общество

Когда в Екатеринбурге начнут работать детские сады: отвечает губернатор Куйвашев

Глава региона продолжает отвечать на вопросы уральцев
Мария Трапезникова
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Глава региона продолжает отвечать на вопросы уральцевГлава региона продолжает отвечать на вопросы уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать в своем Instagram ответы на вопросы уральцев, касающиеся темы коронавируса и режима самоизоляции. Один из вопросов был посвящен работе детских садов в городе и области – когда их откроют?

- Я бы очень хотел назвать вам точную дату и, желательно, в самом недалеком будущем. Но пока, к сожалению, даже специалисты – инфекционисты, эпидемиологи, - не дают точных прогнозов того, когда распространение вируса пойдет на спад, - ответил губернатор Куйвашев. – Буквально сегодня главный государственный санварч России Анна Попова сказала о том, что полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным.

Поэтому пока что детские сады в Екатеринбурге и Свердловской области продолжают работать в режиме дежурных групп. И как только позволит ситуация, все учреждения сразу же вернутся к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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