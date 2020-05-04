2020-05-04T16:02:24+03:00
Общество

«Окна победы»: уральцев на самоизоляции позвали поздравить ветеранов из дома

На стеклах окон нужно вывесить символы Победы и слова благодарности
Мария Трапезникова
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Фото: региональный оперштаб по борьбе с коронавирусомФото: региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом
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Жителей Свердловской области позвали поздравить ветеранов и тружеников тыла с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне дома, из окон. Поскольку никакие массовые мероприятия во время пандемии коронавируса невозможны, уральцам предложили присоединиться к всероссийской акции «Окна победы».

- Нужно разместить на стеклах окон любые символы Великой Победы и слова благодарности поколению, ее ковавшему, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. – Сделать это можно в любой технике – ограничено это лишь полетом фантазии участников акции.

Планируется, что в акции примут участие детские дома, больницы, воинские части и другие организации, продолжающие работать в условиях пандемии. Для мероприятия даже создан специальный сайт, на котором можно подобрать понравившийся трафарет для нанесения рисунков.

Фото: региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом

Фото: региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом

КСТАТИ

В этом году «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запустила проект «Лица Бессмертного полка». В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Мы собираем истории и фотографии о подвиге ветеранов и публикуем их на сайте ural.kp.ru, на страницах газеты, и рассказываем в эфире радио «КП» (92,3 FM).

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Эти истории можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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