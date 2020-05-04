«Окна победы»: уральцев на самоизоляции позвали поздравить ветеранов из дома

4 Май 2020 2020-05-04T16:02:24+03:00

На стеклах окон нужно вывесить символы Победы и слова благодарности

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Жителей Свердловской области позвали поздравить ветеранов и тружеников тыла с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне дома, из окон. Поскольку никакие массовые мероприятия во время пандемии коронавируса невозможны, уральцам предложили присоединиться к всероссийской акции «Окна победы».

- Нужно разместить на стеклах окон любые символы Великой Победы и слова благодарности поколению, ее ковавшему, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. – Сделать это можно в любой технике – ограничено это лишь полетом фантазии участников акции.

Планируется, что в акции примут участие детские дома, больницы, воинские части и другие организации, продолжающие работать в условиях пандемии. Для мероприятия даже создан специальный сайт, на котором можно подобрать понравившийся трафарет для нанесения рисунков.

Фото: региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU