В Екатеринбурге застукали три организации, которые работали во время самоизоляции

4 Май 2020 2020-05-04T15:48:19+03:00

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Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков поручил полицейским усилить поиски нарушителей режима самоизоляции среди горожан и организаций. Только за минувшие сутки к ответственности привлекли несколько предприятий, которые работали вопреки указу губернатора.

В Чкаловском районе на улице Шварца в одном из торговых центров сотрудники полиции в ходе рейда обнаружили сотрудницу кухни одного из общепитов, у которой не было средств защиты. На нее и ее руководителя составлены протоколы об административной безопасности. Теперь ей грозит до 30 тысяч рублей. А ее начальнику – до 50 тысяч.

Фото: Валерий Горелых

- В Верх-Исетском районе на улице Крауля полицией обнаружен ломбард, который работал вопреки указа губернатора. Кассир организации привлечен к установленной законом ответственности, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Еще одну компанию-нарушителя обнаружили на Самоцветном бульваре. Киоск продавал шашлык. Сотрудники были без масок и перчаток. Как добавил Горелых, рейды в городе продолжаются. Их количество и масштаб будут зависеть от общей ситуации с коронавирусом в регионе.

Кроме того, напомним, что в Свердловской области с 1 по 11 мая введен масочный режим. Это значит, что теперь нужно обязательно носить маску в общественном транспорте и любом другом закрытом помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU