За сутки медики обследовали на COVID-19 больше пяти тысяч свердловчан

4 Май 2020 2020-05-04T15:11:53+03:00

За минувшие сутки в Свердловской области было проведено 5 758 исследований проб на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

А с начала февраля эта цифра перевалила за 101 тысячу

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По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 5 758 исследований проб на коронавирус. Анализы брали у тех, у кого для этого были показания: либо симптомы ОРВИ и гриппа, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными.

- За минувшие сутки медики обследовали 5 524 человека. Всего, с начала февраля, специалистами проведено 111 573 исследования и обследовано 101 005 человек, - рассказали в оперштабе.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 1 144 случая заражения коронавирусом. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 166 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU