За сутки медики обследовали на COVID-19 больше пяти тысяч свердловчан
По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 5 758 исследований проб на коронавирус. Анализы брали у тех, у кого для этого были показания: либо симптомы ОРВИ и гриппа, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными.
- За минувшие сутки медики обследовали 5 524 человека. Всего, с начала февраля, специалистами проведено 111 573 исследования и обследовано 101 005 человек, - рассказали в оперштабе.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 1 144 случая заражения коронавирусом. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 166 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»