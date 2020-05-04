2020-05-04T14:39:42+03:00
Спорт

«Автомобилист» подписал контракт с канадским защитником и призером Олимпийских игр

Кроме того, в команду вернулся нападающий рижского «Динамо»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"
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Уральских хоккейный клуб «Автомобилист» подписал годовой контракт с канадским защитником Чарльзом Геноуэйем, который раньше играл за нижегородское «Торпедо». Всего в КХЛ он сыграл 293 матча, набрав 135 (37+98) очков.

Чарльз Геноуэй – бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, а также чемпион Швеции 2019 года, победитель Лиги Чмпионов 2019, двукратный чемпион NCAA в 2010 и 2011 годах. А также трехкратный участник Матчей Звезд КХЛ: в 2017, 2018 и 2020 годах.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист», в клуб возвращается центральный нападающий Александр Протапович. Двусторонний контракт также рассчитан на год. Он перешел к «шоферам» в декабре 2017 года. Два с половиной года играл за «Горняк», всего за фарм-клуб «Авто» отыграл 90 матчей, в которых набрал 45 (23+22) очков. Минувший сезон он провел в рижском «Динамо».

Кстати, не так давно мы рассказывали, что у «Автомобилиста» сменился тренер – им стал канадец Билл Питерс, известный тем, что его обвиняли в расистских высказываниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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