Доставайте бинокли и камеры: в небе над Уралом пролетит метеорный поток

4 Май 2020 2020-05-04T13:18:06+03:00

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Этой ночью, с 4 на 5 мая, ближе к утру в небе над Свердловской областью можно будет увидеть очень красивое космическое явление – метеорный поток Аквариды. Так что готовьте бинокли и видеокамеры, чтобы заснять этот волшебный момент. О том, где и когда поток можно будет увидеть, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Его зенитное число – от 40 до 85 метеоров в час. Однако в связи с тем, что радиант потока находится низко над горизонтом в восточной части неба, увидеть получится гораздо меньше метеоров, - отметил он. – Кроме того, прародительница потока – комета Галлея, сейчас находится далеко от Солнца и плотность метеорных тел невысока.

Кстати, в конце марта мы рассказывали, как на звездном небе можно было увидеть Марс – он находился всего в нескольких угловых минутах от самой маленькой планеты галактики, Плутона.

ИСТОЧНИК KP.RU