«Бормотал, что «зеленый змей» всему причина»: силовики поймали уральца, который по пьяни «заминировал» техникум
В полдень 3 мая, в воскресенье, в полицию и ФСБ Нижнего Тагила, что в Свердловской области, поступило тревожное сообщение о том, что здание строительного техникума заминировано. На место сразу же выехала группа немедленного реагирования, руководители Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» и отдела полиции №18.
На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС, бойцы Росгвардии, спасатели, медики и представители надзорных правоохранительных органов. К счастью, в воскресенье техникум не работал, поэтому эвакуация была не нужна. Специалисты обследовали все помещения техникума и ничего не обнаружили. Тогда было принято решение искать негодяя, сообщившего о лжеминировании.
Фото: Валерий Горелых
Как отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, распространителем фейков оказался местный 33-летний житель. Он жил рядом с техникумом и был неоднократно судим, освободившись из колонии в ноябре 2016 года.
- Подозреваемого, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, сыщики взяли, что называется, «тепленьким» в собственной квартире, - добавил Горелых. – Там же обнаружили и тот самый сотовый телефон, при помощи которого было совершено преступление. Вспомнить, почему такая глупая криминальная идея пришла в голову, он так и не смог, лишь испуганно пробормотав, что, мол, «зеленый змей» всему причина.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания. На него завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU