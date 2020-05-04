2020-05-04T11:15:31+03:00
Общество

За сутки медики вылечили от коронавируса еще шесть свердловчан

Теперь в регионе 166 выздоровевших
Мария Трапезникова
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За сутки медики вылечили от коронавируса еще шесть свердловчанЗа сутки медики вылечили от коронавируса еще шесть свердловчанФото: Алексей БУЛАТОВ
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За сутки в Свердловской области медики вылечили от коронавируса еще шесть человек. Поэтому теперь в регионе официально зафиксировано 166 выздоровевших. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно еще о 53 случаев заражения. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Березовского, Верхней Туры, Нижнего Тагила, Заречного, Ивделя, Карпинска, Кушвы, Первоуральского и Полевского.

Всего в регионе зарегистрировано 1 144 случая коронавируса. Врачи оценивают состояние 22 пациентов как тяжелое, 62 как средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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