4 Май 2020 2020-05-04T11:15:31+03:00

За сутки медики вылечили от коронавируса еще шесть свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За сутки в Свердловской области медики вылечили от коронавируса еще шесть человек. Поэтому теперь в регионе официально зафиксировано 166 выздоровевших. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно еще о 53 случаев заражения. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Березовского, Верхней Туры, Нижнего Тагила, Заречного, Ивделя, Карпинска, Кушвы, Первоуральского и Полевского.

Всего в регионе зарегистрировано 1 144 случая коронавируса. Врачи оценивают состояние 22 пациентов как тяжелое, 62 как средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU