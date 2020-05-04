Свердловские промышленники подарили медикам Асбеста 500 спецкостюмов для защиты от COVID-19

4 Май 2020 2020-05-04T10:31:11+03:00

Потратили на это 600 тысяч рублей со спецсчета СОСПП

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Свердловские промышленники из СОСПП подарили врачам-инфекционистам Асбеста 500 спецкостюмов для защиты от коронавируса. Покупка обошлась почти в 600 тысяч рублей, все средства были взяты из спецсчета, который был организован как раз для нужд больниц в пандемию COVID-19.

Костюмы предназначены для использования в качестве универсальной защитной одежды медперсонала. Они защищают органы дыхания и кожу. За помощью в Асбестовское отделение СОСПП, которое возглавляет гендиректор ОАО «Ураласбест» Юрий Козлов, обратился главврач больницы Асбеста Игорь Брагин.

Фото пресс-служба ОАО "Ураласбест"

- Это опасная инфекция, в этих условиях защита медперсонала – важнейшая задача всего общества. Я благодарю наш Союз промышленников и предпринимателей за оказанную помощь. Это гарантия того, что медики, а значит и пациенты, вернутся домой здоровыми, - цитирует его пресс-служба «Ураласбеста».

На сегодняшний день со спецсчета бизнесменов было пожертвовано медицинским организациям порядка 13 миллионов рублей. Средства пошли на покупку аппаратов ИВЛ и средств защиты для медиков Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Кроме того, еще три миллиона было выделено на прибор ПРЦ-диагностики для больницы Каменска-Уральского.

ИСТОЧНИК KP.RU