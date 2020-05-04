В Екатеринбурге полицейские перекрыли две станции метро из-за забытой сумки

4 Май 2020 2020-05-04T10:18:18+03:00

К счастью, ничего опасного в ней не нашли

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Сегодня утром, 4 мая, полицейские перекрыли сразу две станции метро из-за забытого предмета. Пассажиров эвакуировали со станций «Чкаловская» и «Ботаническая». В областном главке МВД «КП-Екатеринбург» факт ЧП подтвердили. Как рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, сообщение о предмете поступило в дежурную часть полиции по охране объектов метрополитена в 9:58 – от наряда, который патрулировал «подземку».

- Бесхозный предмет обнаружили на конечной станции «Ботаническая» на сиденье в первом вагоне поезда. Найденная черная спортивная сумка была небольшого размера: 40х30 сантиметров. В таких случаях запрещено трогать и вскрывать найденные вещи, - рассказал Горелых.

На место происшествия сразу же вызвали саперов из «Урал-Вымпел», а до их приезда полицейские перекрыли две станции.

- Чтобы не подвергать возможной опасности граждан, их попросили подняться на поверхность – всего 19 пассажиров и 10 работников, а также 15 на станции «Чкаловской», - добавил Горелых. – К счастью, ничего криминального и взрывоопасного в сумке не оказалось. Внутри котомки лежали рулетка, скотч и мужская одежда. Очевидно, что их хозяин ехал на работу или с нее.

Проверочные мероприятия были завершены в 10:54. Сейчас станции работают в штатном режиме.

- Пользуясь случаем, прошу граждан внимательнее относиться к своим вещам. И как бы кто куда ни торопился, не забывать их, поскольку такие факты причиняют массу неудобств и нарушают планы многих незабывчивых людей, - объяснил Горелых.

Кстати, в прошлый четверг, 30 апреля, в Екатеринбурге ликвидировали трех боевиков, которые готовили нападение на Уралмаше.

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ИСТОЧНИК KP.RU