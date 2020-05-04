2020-05-04T09:37:52+03:00
Общество

Свердловские спасатели ловят нарушителей с дрона

За первые майские праздники специалисты поймали пять человек, разжигающих костры
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Свердловские спасатели провели рейды по поиску нарушителей противопожарного режима. Его ввели в области с 1 мая. Всех, кто сжигал траву и мусор, а также использовал открытый огонь, искали с помощью беспилотников.

Так, в Первоуральске с воздуха обследовали территорию в 78 квадратных километров. Первое нарушение увидели сразу после взлета: на территории частного жилого дома мужчина развел костер и сжигал мусор. Рядом нашил еще одно нарушение. На место приехали спасатели и составили на виновных два административных протокола. Теперь им грозит штраф в две тысячи рублей с каждого.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- В Среднеуральске в ходе рейда к административной ответственности в виде штрафа за сжигание мусора в бочке привлечены три гражданина, - рассказал подполковник внутренней службы и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Верхней Пышме и Среднеуральске ГУ МЧС по Свердловской области Александр Бугреев.

Всего с начала пожароопасного периода в области сотрудники МЧС привлекли к ответственности 238 нарушителей требований пожарной безопасности. Подобные рейды будут проходить каждый день. Особое внимание будет уделяться паркам и лесопаркам, а также частному сектору и садам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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