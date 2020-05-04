2020-05-04T09:01:19+03:00
Происшествия

Тушили шесть бригад: утренний пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 23 человека

На улице Фрунзе загорелась квартира
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Ранним утром понедельника, 4 мая, в Екатеринбурге, на улице Фрунзе, произошел пожар, из-за которого 23 человека оказались на улице. Диспетчеры МЧС получили вызов в 6:30, на место направили шесть бригад спасателей.

- На площади в 10 квадратных метров огонь уничтожил домашнее имущество в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место спасатели экстренно вывели из дома 23 жильца, включая пять маленьких детей. С огнем справились через 20 минут, разбирать сгоревшие конструкции закончили к 7:40. К счастью, никому из жильцов медицинская помощь не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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