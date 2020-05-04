Часть исторической мельницы в Екатеринбурге переделали под детский сад

4 Май 2020 2020-05-04T07:58:51+03:00

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Часть лабораторного корпуса Симановской мельницы, которая является историческим зданием и объектом культурного наследия, переделали под детский сад. Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Фото: Евгений Мордовин в Facebook

Мельница была построена в 1884 году купцом Симановым. Она стала одной из первых на Урале, продукция которой продавалась по всей России. Она была четырехэтажной, отделанной из красного кирпича.

На сегодняшний день у здания надстроен мансардный этаж. За все время здание насколько раз меняло свое назначение. Изначально ее строили для промышленных целей, после этого, с 30-х годов, оно использовалось в качестве жилого помещения. А на момент последних исследований в ней находились склады.

ИСТОЧНИК KP.RU