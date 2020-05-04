В Екатеринбург пришло лето: начало недели будет очень солнечным и жарким

4 Май 2020 2020-05-04T07:33:30+03:00

Начало недели в Екатеринбурге будет очень солнечным и жарким Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Эта неделя мая – настоящее испытание для тех, кто продолжает сидеть на самоизоляции и старается поменьше выходить из квартиры. А все потому, что она выдастся по-настоящему летней: с высокими температурами и солнцем. Рассказываем, что пообещали синоптики из Уралгидрометцентра.

В понедельник, 4 апреля, будет еще чуть-чуть прохладно – до +16. Осадков не обещают. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/сек.

В ночь на вторник, 5 апреля, будет облачно, без осадков, и прохладно – до +5. Зато днем распогодится до +22…+24. Ветер южный 4-9 м/сек.

В ночь на среду, 6 апреля, - все также облачно и без осадков. Столбики термометров опустятся до +7…+9, зато днем поднимутся до +25. Вот уж по-настоящему будет жарко! Ветер юго-западный 6-11 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU