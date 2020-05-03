Екатеринбуржцы споют «День Победы» и поставят российский рекорд
Екатеринбург собирается установить рекорд России на самое массовое исполнение песни «День Победы». Композицию исполнят десятки человек, для этого нужно заранее прислать свое видео. 9 мая онлайн-марафон будет одно из главных мероприятий в честь 75-лет Победы в Великой Отечественной войне.
- Приветствуется любая форма исполнения для вокалистов: под фонограмму «минус», акапельно, под инструментальное сопровождение. Для инструментального исполнения возможно использование любого народного инструмента, - заявляют организаторы.
Зарегистрироваться и узнать правила участия в акции можно на сайте музыкапобеды.рф. Регистрация началась сегодня, 1 мая, и продлится до 20:55 московского времени 9 мая. Участвовать могут все желающие.
Старт акции дадут в программе «Поле Чудес» 8 мая.
«Музыка Победы» приглашает екатеринбуржцев к участию.
ИСТОЧНИК KP.RU