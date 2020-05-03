2020-05-03T14:12:35+03:00
Общество

В Екатеринбург прилетели эвакуированные туристы из Таиланда

14 свердловчан из аэропорта отправили в обсервацию
Юлия СТАЛИНА
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Самолёт летел из Пхукета с посадкой в Шымкенте и Уфе.Самолёт летел из Пхукета с посадкой в Шымкенте и Уфе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Самолет «Уральских авиалинии» привез еще 14 свердловчан на родину из Таиланда. Эвакуированные туристы прилетели сегодня 3 мая из Пхукета.

- Самолёт летел из Пхукета с посадкой в Шымкенте и Уфе, где борт покинула часть россиян. Ещё часть пассажиров – жители Челябинской области, Пермского края и Тюменской области – сразу после приземления в Кольцово организовано отправились в свои регионы при поддержке региональных оперштабов, - заявили в оперштабе Свердловской области.

Прямо из аэропорта уральцев повезли в обсерватор. На самоизоляции туристы должны провести 14 дней под медицинским наблюдением. Люди будут жить в отдельных комнатах в санатории под Екатеринбургом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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