В Екатеринбург прилетели эвакуированные туристы из Таиланда

3 Май 2020 2020-05-03T14:12:35+03:00

Самолёт летел из Пхукета с посадкой в Шымкенте и Уфе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Самолет «Уральских авиалинии» привез еще 14 свердловчан на родину из Таиланда. Эвакуированные туристы прилетели сегодня 3 мая из Пхукета.

- Самолёт летел из Пхукета с посадкой в Шымкенте и Уфе, где борт покинула часть россиян. Ещё часть пассажиров – жители Челябинской области, Пермского края и Тюменской области – сразу после приземления в Кольцово организовано отправились в свои регионы при поддержке региональных оперштабов, - заявили в оперштабе Свердловской области.

Прямо из аэропорта уральцев повезли в обсерватор. На самоизоляции туристы должны провести 14 дней под медицинским наблюдением. Люди будут жить в отдельных комнатах в санатории под Екатеринбургом.

ИСТОЧНИК KP.RU