2020-05-03T12:04:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге еще семь человек вылечились от коронавируса

За все это время больницы покинули уже 160 пациентов
Юлия СТАЛИНА
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За все это время больницы покинули уже 160 пациентов.За все это время больницы покинули уже 160 пациентов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге полностью вылечились от коронавируса еще семь пациентов. Об этом сегодня, 3 мая, официально объявил свердловский оперштаб. По данным ведомства, за все время из больниц региона, где лежат люди с подтверждённым COVID-19, выписали 160 человек.

Отметим, сейчас в регионе зарегистрирован 1091 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 75 человек подтвердились 3 мая.

- Врачи оценивают состояние 23 пациентов как тяжелое, 61-го - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное, - отметили в оперштабе.

Напомним, в Свердловской области по-прежнему действует режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только на работу, в магазин и аптеку, а также на прогулку с собакой. Также с 1 мая в регионе введен масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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