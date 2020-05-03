В Екатеринбурге еще семь человек вылечились от коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T12:04:39+03:00

За все это время больницы покинули уже 160 пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все это время больницы покинули уже 160 пациентов

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В Екатеринбурге полностью вылечились от коронавируса еще семь пациентов. Об этом сегодня, 3 мая, официально объявил свердловский оперштаб. По данным ведомства, за все время из больниц региона, где лежат люди с подтверждённым COVID-19, выписали 160 человек.

Отметим, сейчас в регионе зарегистрирован 1091 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 75 человек подтвердились 3 мая.

- Врачи оценивают состояние 23 пациентов как тяжелое, 61-го - как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное, - отметили в оперштабе.

Напомним, в Свердловской области по-прежнему действует режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только на работу, в магазин и аптеку, а также на прогулку с собакой. Также с 1 мая в регионе введен масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU