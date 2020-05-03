2020-05-03T09:28:38+03:00
Общество

Две тысячи свердловчан стали добровольцами, чтобы спасать села от пожара

С начала апреля местные пожарные потушили 225 возгораний
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской областиФото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области с 1 мая введен особый противопожарный режим. Из-за теплой погоды возгорания в регионе начались еще в начале апреля. Помогать сотрудникам МЧС вызвались две тысячи добровольцев из сел и небольших поселков области, за месяц они сумели ликвидировать 225 пожаров.

- Добровольцы, оказываясь на месте пожара первыми, сдерживают огненную стихию до прибытия профессиональных огнеборцев. На вооружении пожарных добровольцев имеются пожарные автомобили, мотопомпы, ранцевые огнетушители, пожарные модули «СПАС», добровольцы экипированы боевой одеждой пожарного, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В первые дни мая добровольцы потушили пожары в домах в селе Бутка, посёлке Сарапулка, селе Нижние Таволги, селе Новоипатово и посёлке Белокаменном.

Напомним, во время особого противопожарного режима запрещен любой открытый огонь, в том числе в мангале и металлической бочке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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