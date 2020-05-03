Губернатор Свердловской области призвал уральцев носить маски даже на улице

3 Май 2020 2020-05-03T07:51:18+03:00

По словам Евгений Куйвашева, маску необходимо надевать, если с вами рядом другой человек

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Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области объяснил, надо ли надевать маску на улицу. Напомним, в регионе с 1 по 11 мая действует масочный режим. Носить средства защиты нужно обязательно в общественном транспорте, магазинах и аптеках. Глава области отметил, что улица - это тоже общественное место.

- С одной стороны, людей сейчас немного, но, согласитесь, вы не можете всю дорогу на работу, например, контролировать, не подошли ли слишком близко к другим людям, скажем, ожидая разрешающего сигнала светофора на перекрестке. Понятно, что во всем должен присутствовать здравый смысл, - заявил Куйвашев.

По словам губернатора, если вы вышли вынести в мусор и идете по пустому двору, то маску можно не надевать. Если это улица Вайнера, то лучше обезопасить себя.

- Проще говоря, критерий один – окажетесь ли вы рядом с другими людьми. В условиях любого крупного населенного пункта ответ на этот вопрос практически всегда будет утвердительным, - пояснил глава региона.

Напомним, каждый день Евгений Куйвашев отвечает на вопросы жителей у себя на странице в соцсетях. Расшифровку последних читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU