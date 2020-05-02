2020-05-02T20:48:15+03:00
Общество

На 93 году жизни скончалась вдова родного племянника Николая II

Ольга Николаевна Куликовская-Романова была частой гостьей в Екатеринбурге
Данил СВЕЧКОВ
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Ольга Николаевна часто приезжала в Екатеринбург на Царские дни.Ольга Николаевна часто приезжала в Екатеринбург на Царские дни.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщают в Екатеринбургской епархии, сегодня скончалась Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вдова родного племянника императора Николая II, Тихона Николаевича. Ей было 93 года.

- Долгие годы она возглавляла благотворительный фонд, посвящая свою жизнь делам милосердия и благотворительности, - сообщают в епархии. - Будучи постоянным участником Царских дней, она вела значительную духовно-просветительскую деятельность о подвиге святых Царственных страстотерпцев.

Княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова родилась в 1926 году в Югославии в семье русских эмигрантов. В пору юности она училась в Донском институте благородных девиц. Во время Второй мировой войны работала на фабрике в Штутгарте, позже переехала в Венесуэлу, а затем в Канаду. Именно там, в 1986-м году она вышла замуж за племянника русского императора Николая II – Тихона Николаевича Куликовского-Романова. Ольга Николаевна писала книги по истории дома Романовых и занималась развитием благотворительного фонда «Программа помощи России» имени своей свекрови – Великой Княгини Ольги Александровны.

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Княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова родилась в 1926-м году в Югославии в семье русских эмигрантов. В пору юности она училась в Донском институте благородных девиц. Во время Второй мировой войны работала на фабрике в Штутгарте, позже переехала в Венесуэлу, а затем в Канаду. (Подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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На 93 году жизни скончалась вдова родного племянника Николая II
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