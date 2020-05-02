131 уральца, вернувшегося из-за рубежа, отпустили с карантина на спортбазе «Курганово»

2 Май 2020 2020-05-02T20:26:30+03:00

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Туристов, которые две недели назад вернулись из-за границы в Свердловскую область отпустили домой. Ранее они были помещены на карантин в обсервации на спортивной базе «Курганово».

- Всего на базе жил 131 человек, - сообщает Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Я благодарю за работу врачей, сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, а также работников самой базы «Курганово». В случае необходимости мы вновь сможем задействовать комплекс зданий в качестве обсерватора.

Глава региона отметил, что каждому туристу дважды сделали тест на коронавирус: на пятый и на одиннадцатый день. Ни разу ни у кого не было положительного результата.

ИСТОЧНИК KP.RU