131 уральца, вернувшегося из-за рубежа, отпустили с карантина на спортбазе «Курганово»
Туристов, которые две недели назад вернулись из-за границы в Свердловскую область отпустили домой. Ранее они были помещены на карантин в обсервации на спортивной базе «Курганово».
- Всего на базе жил 131 человек, - сообщает Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Я благодарю за работу врачей, сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, а также работников самой базы «Курганово». В случае необходимости мы вновь сможем задействовать комплекс зданий в качестве обсерватора.
Глава региона отметил, что каждому туристу дважды сделали тест на коронавирус: на пятый и на одиннадцатый день. Ни разу ни у кого не было положительного результата.
ИСТОЧНИК KP.RU
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