«Ушло 3 тысячи литров раствора»: в Екатеринбурге железнодорожный вокзал дезинфицировали от коронавируса
Железнодорожный вокзал Екатеринбурга, а также прилегающие к нему территории сегодня обработали дезинфицирующими растворами. Работы проводили сотрудники МЧС.
- Специальным раствором, безопасным для людей и животных, спасатели обработали залы ожидания, комнаты отдыха, подземные переходы, выходы на перроны и поручни лестниц, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Спасатели работали в защитных костюмах. Дезинфекция была проведена на площади 36 тысяч квадратных метров.
Всего у спасателей ушло три тысячи литров дезинфицирующего раствора. Его они распыляли с помощью ранцевых воздуходувных устройств.
Дезинфецирующий раствор спасатели распыляли с помощью ранцевых воздуходувных устройств. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU