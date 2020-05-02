2020-05-02T16:04:58+03:00
Общество

«Ушло 3 тысячи литров раствора»: в Екатеринбурге железнодорожный вокзал дезинфицировали от коронавируса

Санобработкой занимались сотрудники МЧС
Данил СВЕЧКОВ
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Дезинфекция была проведена на площади 36 тысяч квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиДезинфекция была проведена на площади 36 тысяч квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Железнодорожный вокзал Екатеринбурга, а также прилегающие к нему территории сегодня обработали дезинфицирующими растворами. Работы проводили сотрудники МЧС.

- Специальным раствором, безопасным для людей и животных, спасатели обработали залы ожидания, комнаты отдыха, подземные переходы, выходы на перроны и поручни лестниц, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Спасатели работали в защитных костюмах. Дезинфекция была проведена на площади 36 тысяч квадратных метров.

Всего у спасателей ушло три тысячи литров дезинфицирующего раствора. Его они распыляли с помощью ранцевых воздуходувных устройств.

Дезинфецирующий раствор спасатели распыляли с помощью ранцевых воздуходувных устройств. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Дезинфецирующий раствор спасатели распыляли с помощью ранцевых воздуходувных устройств. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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