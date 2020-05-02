Житель Новоуральска вышел в магазин за пивом и внезапно угнал автомобиль

2 Май 2020 2020-05-02T15:25:57+03:00

Он продал ее за 18 тысяч рублей, чтобы купить выпивку

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Довольно странный случай автокражи случился в Новоуральске. Кто-то угнал у хозяина припаркованную во дворе машину Лада 2114. При этом пока похититель скрывался, у автомобиля периодически срабатывала сигнализация, но ему на это было наплевать.

- В результате опроса дежурных смен одного из КПП (на выезде из закрытого города, - Ред.) оказалось, что они видели автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Лада привлекла к себе внимание сотрудников охраны тем, что она двигалась с мигающими фарами, чем и запомнилась.

Позже по видеокамерам полицейские отследили путь машины до дома №32 на улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге.

- Видеокамеры запечатлели выходящего из салона автомобиля мужчину, который вошел в подъезд многоквартирного дома, - добавляют в ведомстве. – В дальнейшем возле Лады припарковался другой автомобиль, из которого вышли люди, которые через какой-то промежуток времени уехали уже на двух автомобилях.

Оказалось, что похититель продал украденную машину за 18 тысяч рублей, чтобы купить выпивку. Отсутствие документов на транспортное средство покупателю он объяснил тем, что забыл их дома. Взамен он разрешил новому владельцу сфотографировать себя и свои документы на телефон. По этим то снимкам полиция и вышла на похитителя.

- Им оказался работающий, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1991 года рождения, житель Новоуральска, - говорят в полиции. - Также установлено, что он хорошо знает законного владельца Лады. Как оказалось, еще в 2018 году приятель попросил ключи от автомобиля, чтобы покататься. Потом вернул, но отдал только ключ от дверей, а от замка зажигания нет. Тогда хозяин не придал этому значения, ведь был второй комплект.

Идея украсть машину у него родилась спонтанно, когда он пошел в магазин за пивом и увидел машину товарища, стоявшую во дворе. Он сходил домой за ключом, сел в салон и уехал, несмотря на вопящую сигнализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU