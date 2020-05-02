В Свердловской области от коронавируса вылечились еще три человека

2 Май 2020 2020-05-02T14:47:59+03:00

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 обнаружили у 1016 человек

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Несмотря на то, что количество жителей Свердловской области, заболевших COVID-19 увеличивается каждый день, число тех, кто уже выздоровел, тоже растет. Так в оперативном штабе по борьбе с новой болезнью сообщили, что сегодня, 2 мая, были выписаны три человека. Таким образом общее число выписанных составляет 153. Рассказали в оперштабе и о состоянии тех, кто еще лечится.

- Врачи оценивают состояние 19 госпитализированных, как тяжелое, 59 как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное, - говорят в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заразились 1016 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU