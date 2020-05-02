2020-05-02T14:37:16+03:00
Общество

С роддома в Первоуральске сняли карантин по коронавирусу

Дополнительный тест на COVID-19 показал отрицательный результат у заболевшего сотрудника
Данил СВЕЧКОВ
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Ранее пациентов роддома Первоуральска хотели перевезти в Екатеринбург.Ранее пациентов роддома Первоуральска хотели перевезти в Екатеринбург.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ранее этим днем оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что пациентов перинатального центра в Первоуральске перевезут в Екатеринбург. Поводом к тому послужил положительный тест на COVID-19 у одного из сотрудников. Сам роддом закрывался на карантин. Однако позже стало известно, что карантин отменяется, так как дополнительный тест на коронавирус показал отрицательный результат.

- Постановлением Роспотребнадзора по Свердловской области, карантинные меры, введенные в перинатальном центре Первоуральска, к этому моменту сняты, - сообщают в оперативном штабе. - Это стало возможным после получения результатов дополнительного обследования сотрудника медучреждения. По заключению референс-центра тест отрицательный. Причин для продления ограничений в работе роддома нет.

За сутки коронавирус был подтвержден у 81 жителя Свердловской области. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 1016 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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