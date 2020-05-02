Роддом в Первоуральске закрыли на карантин, пациенток переводят в Екатеринбург

2 Май 2020 2020-05-02T13:08:11+03:00

В оперштабе отмечают, что заболевший сотрудник больницы не контактировал с пациентками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У одного из сотрудников подтвердился COVID-19

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Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Первоуральске сегодня перинатальный центр был закрыт на карантин. У одного из сотрудников тест на COVID-19 показал положительный результат.

- Все медицинские работники регулярно проходят тестирование на коронавирус, - сообщают в оперативном штабе. - Эта мера позволила своевременно выявить один случай заражения у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, чьи служебные обязанности не предполагают непосредственного взаимодействия с пациентами.

Все пациентки роддома сейчас перевозятся в перинатальный центр Екатеринбурга, добавляют в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU