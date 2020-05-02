Роддом в Первоуральске закрыли на карантин, пациенток переводят в Екатеринбург
Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Первоуральске сегодня перинатальный центр был закрыт на карантин. У одного из сотрудников тест на COVID-19 показал положительный результат.
- Все медицинские работники регулярно проходят тестирование на коронавирус, - сообщают в оперативном штабе. - Эта мера позволила своевременно выявить один случай заражения у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, чьи служебные обязанности не предполагают непосредственного взаимодействия с пациентами.
Все пациентки роддома сейчас перевозятся в перинатальный центр Екатеринбурга, добавляют в оперативном штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU