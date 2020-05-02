2020-05-02T11:40:11+03:00
Происшествия

В оперштабе по борьбе с COVID рассказали, как врач скорой помощи из Екатеринбурга мог заразиться коронавирусом

Сейчас COVID-19 подозревают у трех медиков из 8-й подстанции
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
В оперштабе считают, что врач скорой мог заразиться домаВ оперштабе считают, что врач скорой мог заразиться домаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией прокомментировали информацию о возможных случаях заражения коронавирусом на 8-й подстанции скорой помощи в Екатеринбурге.

Напомним, по словам одного из медиков из этой подстанции коронавирус подтвердился у врача и его супруги, которая является домохозяйкой. Еще двоих фельдшеров 8-й подстанции (они работали в одной бригаде с врачем) изолировали. Сейчас они находятся дома, а подстанция продолжает работу в штатном режиме.

В оперштабе подтвердили, что у одного из медиков 8-й СМП заподозрили COVID-19. Но в оперативном штабе считают, что врач, который ездил на вызовы к пациентам, мог заразиться не на работе, а дома.

- Все врачи скорой медицинской помощи регулярно проходят тестирование на коронавирус. По результатам очередного тестирования у одного из медработников заподозрен COVID-19, он был госпитализирован. Круг его контактов установлен, люди изолированы. Проводится эпидемиологическое расследование, поскольку, по предварительным данным, заражение могло произойти внутрисемейным способом, - рассказали «КП» в оперштабе.

Также там подчеркнули, что за коллегами врача установлено медицинское наблюдение, а у всех контактировавших взяты анализы на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роддом в Первоуральске закрыли на карантин, пациенток переводят в Екатеринбург
В оперштабе по борьбе с COVID рассказали, как врач скорой помощи из Екатеринбурга мог заразиться коронавирусом
На Урале во время рыбалки погиб 53-летний мужчина
Евгений Куйвашев заявил, что салют по случаю 9 мая спровоцирует екатеринбуржцев на нарушение режима самоизоляции
«Ситуация ухудшается»: главный санитарный врач области рассказал, как свердловчанам нужно себя вести в майские праздники
В Екатеринбурге сотрудница ГУФСИН отговорила мужчину прыгать с моста
В майские праздники полиция Екатеринбурга будет искать нарушителей режима самоизоляции
На Урале бывшего советника вице-губернатора, обвиняемого во взятке, отправили в СИЗО
С 1 мая в Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим
«К нам пришла тревожная новость»: у двоих жителей закрытого города Новоуральск подтвердился коронавирус