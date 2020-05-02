В оперштабе по борьбе с COVID рассказали, как врач скорой помощи из Екатеринбурга мог заразиться коронавирусом
В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией прокомментировали информацию о возможных случаях заражения коронавирусом на 8-й подстанции скорой помощи в Екатеринбурге.
Напомним, по словам одного из медиков из этой подстанции коронавирус подтвердился у врача и его супруги, которая является домохозяйкой. Еще двоих фельдшеров 8-й подстанции (они работали в одной бригаде с врачем) изолировали. Сейчас они находятся дома, а подстанция продолжает работу в штатном режиме.
В оперштабе подтвердили, что у одного из медиков 8-й СМП заподозрили COVID-19. Но в оперативном штабе считают, что врач, который ездил на вызовы к пациентам, мог заразиться не на работе, а дома.
- Все врачи скорой медицинской помощи регулярно проходят тестирование на коронавирус. По результатам очередного тестирования у одного из медработников заподозрен COVID-19, он был госпитализирован. Круг его контактов установлен, люди изолированы. Проводится эпидемиологическое расследование, поскольку, по предварительным данным, заражение могло произойти внутрисемейным способом, - рассказали «КП» в оперштабе.
Также там подчеркнули, что за коллегами врача установлено медицинское наблюдение, а у всех контактировавших взяты анализы на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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