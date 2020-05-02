На Урале во время рыбалки погиб 53-летний мужчина
ЧП случилось на озере под Тавдой
Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП на воде произошло в минувшие сутки в Свердловской области. Так, по данным МЧС, в регионе погиб 53-летний мужчина.
- В Тавдинском городском округе на поселке Азанка на озере Коробейниково в ходе рыбалки погиб гражданин 1967 года рождения, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Обстоятельства гибели устанавливаются. По предварительным данным, мужчина утонул.
ИСТОЧНИК KP.RU