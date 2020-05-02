2020-05-02T09:03:08+03:00
Происшествия

На Урале во время рыбалки погиб 53-летний мужчина

ЧП случилось на озере под Тавдой
Данил СВЕЧКОВ
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Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП на воде произошло в минувшие сутки в Свердловской области. Так, по данным МЧС, в регионе погиб 53-летний мужчина.

- В Тавдинском городском округе на поселке Азанка на озере Коробейниково в ходе рыбалки погиб гражданин 1967 года рождения, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Обстоятельства гибели устанавливаются. По предварительным данным, мужчина утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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