Евгений Куйвашев заявил, что салют по случаю 9 мая спровоцирует екатеринбуржцев на нарушение режима самоизоляции

1 Май 2020 2020-05-01T17:59:45+03:00

Одной из возможных площадок, откуда дадут залпы салюта, может стать пространство рядом со стадионом Динамо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но отменять его он не планирует

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Губернатор Евгений Куйвашев поделился мнением, что салют по случаю 9 мая может толкнуть екатеринбуржцев на нарушение режима самоизоляции.

Этим предположением глава региона поделился в своем Instagram. После введения режима самоизоляции на этой площадке Евгений Куйвашев неустанно отвечает на вопросы уральцев о том, как жить в новых условиях.

«Уважаемый Евгений Владимирович! Хотел бы задать вопрос по поводу салюта в центре Екатеринбурга. Разве это рационально проводить такое меропритие в текущей ситуации?», задал вопрос губернатору один из его подписчиков в соцсети.

Евгений Куйвашев согласился с этими доводами.

- Согласен с вами, что салют в его классическом виде почти наверняка станет поводом для многих жителей города пренебречь режимом самоизоляции – со всех балконов и из всех окон его по понятным причинам не увидишь. А это значит, что высок риск скопления множества людей на отдельных улицах и, как следствие, потенциального распространения вируса, - заявил губернатор.

Но отменять салют, несмотря на угрозу, Евгений Куйвашев не собирается. Он рассказал, что администрация Екатеринбурга сейчас ведет переговоры с ЦВО, чтобы выбрать для салюта подходящую площадку.

Несколько дней назад заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Поплавский рассказал, что место, откуда запустят салют, пока не выбрано. Но возможным местом может стать площадка рядом со стадионом Динамо.

ИСТОЧНИК KP.RU