В Екатеринбурге сотрудница ГУФСИН отговорила мужчину прыгать с моста
В Екатеринбурге инспектор ГУФСИН не осталась безучастной к чужой трагедии и отговорила мужчину от необдуманного поступка.
Все произошло 30 апреля, когда капитан внутренней службы шла на работу.
- Следуя из дома на службу Елена Калашникова заметила мужчину, который перелез через ограждение железнодорожного моста и хотел спрыгнуть на проезжую часть, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН.
Елена Калашникова работает в должности инспектора ГУФСИН. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Женщина не оставила мужчину в трудной ситуации. Она начала с ним разговаривать, стараясь отговорить от необдуманного шага. Также Елена Калашникова вызвала полицию и скорую помощь. В итоге женщине удалось убедить мужчину сойти с моста. Затем инспектор передала мужчину прибывшим сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU