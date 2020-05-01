В Екатеринбурге сотрудница ГУФСИН отговорила мужчину прыгать с моста

1 Май 2020 2020-05-01T14:52:59+03:00

Мужчина уже успел перелезть через ограждения. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Все произошло когда Елена Калашникова шла на работу

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В Екатеринбурге инспектор ГУФСИН не осталась безучастной к чужой трагедии и отговорила мужчину от необдуманного поступка.

Все произошло 30 апреля, когда капитан внутренней службы шла на работу.

- Следуя из дома на службу Елена Калашникова заметила мужчину, который перелез через ограждение железнодорожного моста и хотел спрыгнуть на проезжую часть, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН.

Елена Калашникова работает в должности инспектора ГУФСИН. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Женщина не оставила мужчину в трудной ситуации. Она начала с ним разговаривать, стараясь отговорить от необдуманного шага. Также Елена Калашникова вызвала полицию и скорую помощь. В итоге женщине удалось убедить мужчину сойти с моста. Затем инспектор передала мужчину прибывшим сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU