2020-05-01T14:52:59+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге сотрудница ГУФСИН отговорила мужчину прыгать с моста

Все произошло когда Елена Калашникова шла на работу
Евгений СТОЯНОВ
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Мужчина уже успел перелезть через ограждения. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиМужчина уже успел перелезть через ограждения. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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В Екатеринбурге инспектор ГУФСИН не осталась безучастной к чужой трагедии и отговорила мужчину от необдуманного поступка.

Все произошло 30 апреля, когда капитан внутренней службы шла на работу.

- Следуя из дома на службу Елена Калашникова заметила мужчину, который перелез через ограждение железнодорожного моста и хотел спрыгнуть на проезжую часть, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН.

Елена Калашникова работает в должности инспектора ГУФСИН. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Елена Калашникова работает в должности инспектора ГУФСИН. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Женщина не оставила мужчину в трудной ситуации. Она начала с ним разговаривать, стараясь отговорить от необдуманного шага. Также Елена Калашникова вызвала полицию и скорую помощь. В итоге женщине удалось убедить мужчину сойти с моста. Затем инспектор передала мужчину прибывшим сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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