На Урале бывшего советника вице-губернатора, обвиняемого во взятке, отправили в СИЗО
В закрытом городе Лесной суд принял решение об аресте бывшего местного чиновника Владислава Русакова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Правда, Владислав Русаков известен больше всего тем, что в 2018 году являлся советников вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. До 2017 Русаков занимал должность замглавы города по правовым и организационным вопросам. Как считает следствие, именно в период работы в этой должности чиновник и получил взятку.
В Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что Русаков уволился 29 апреля 2020 года.
Решение об аресте экс-чиновника было принято 1 мая.
- Городской суд ЗАТО города Лесной арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Владислава Русакова. Органами предварительного расследования он обвиняется по части шесть статьи 290 УК РФ. Мера пресечения избрана по 27 июня 2020 года включительно, - рассказали в пресс-службе областного суда.
Правда, у защиты Владислава Русакова есть возможность в течение трех суток обжаловать это решение суда.
ИСТОЧНИК KP.RU