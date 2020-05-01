На Урале бывшего советника вице-губернатора, обвиняемого во взятке, отправили в СИЗО

1 Май 2020 2020-05-01T13:04:48+03:00

Русаков работал в Лесном до 2017 года. Фото: сайт администрации ЗАТО Лесной

Там Владислав Русаков пробудет до 27 июня

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В закрытом городе Лесной суд принял решение об аресте бывшего местного чиновника Владислава Русакова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Правда, Владислав Русаков известен больше всего тем, что в 2018 году являлся советников вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. До 2017 Русаков занимал должность замглавы города по правовым и организационным вопросам. Как считает следствие, именно в период работы в этой должности чиновник и получил взятку.

В Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что Русаков уволился 29 апреля 2020 года.

Решение об аресте экс-чиновника было принято 1 мая.

- Городской суд ЗАТО города Лесной арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Владислава Русакова. Органами предварительного расследования он обвиняется по части шесть статьи 290 УК РФ. Мера пресечения избрана по 27 июня 2020 года включительно, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Правда, у защиты Владислава Русакова есть возможность в течение трех суток обжаловать это решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU