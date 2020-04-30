В Екатеринбурге мэр дал бизнесу отсрочку по арендной плате за земельные участки

30 Апр 2020 2020-04-30T18:18:06+03:00

Согласно постановлению рассчитывать на отсрочку арендной платы за использование земельных участков могут организации и индивидуальные предприниматели пострадавшие от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге мэр дал отсрочку бизнесу по арендной плате за земельные участки. Александр Высокинский подписал соответствующее постановление, направленное на поддержку малого и среднего бизнеса. Помимо оплаты аренды, екатеринбургских предпринимателей освободили от штрафов.

В администрации города рассказали, что рассчитывать на отсрочку арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности могут организации и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах экономики и в наибольшей степени пострадавшие от введенных мер из-за коронавируса. Арендаторам нужно обратиться с заявлением в Земельный комитет.

- Отсрочка по арендной плате в размере 100 процентов может быть предоставлена на период действия режима повышенной готовности, то есть с 18 марта 2020 года и до его официальной отмены соответствующим Указом губернатора Свердловской области, - рассказали в пресс-службе мэрии.

При этом после отмены режима повышенной готовности и до 1 октября 2020 года плата составит 50 процентов от изначального объёма арендных платежей. Штрафы и проценты на данный период применяться не будут. Сформировавшуюся задолженность нужно будет оплатить начиная с января 2021 года. Платежи нужно будет производить один раз в месяц одной и той же суммой в размере половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU