2020-04-30T17:21:34+03:00
Происшествия

Собирались устроить взрыв 9 мая: новые подробности о планах террористов из Екатеринбурга

Ночью их убили сотрудники ФСБ во время спецоперации
Евгений СТОЯНОВ
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Террористы не стали сдаваться и открыли по силовикам огоньТеррористы не стали сдаваться и открыли по силовикам огоньФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно о том, какие именно теракты планировали устроить трое мужчин, которых ночью ликвидировали в ходе спецоперации.

Напомним, в ночь с 29 на 30 апреля сотрудники свердловского ФСБ провели спецоперацию. Она проходила в Чкаловском районе Екатеринбурга, в садовом товариществе «Ручеек». Там 17 апреля трое мужчин арендовали одноэтажный сторожевой домик на улице Абрикосовая. У силовиков появилась информация, что эти мужчины являются приверженцами запрещенной в России организации «Исламское государство» и собираются устроить теракты на территории Екатеринбурга. Сдаться силовикам террористы не захотели и открыли огонь. В итоге все они были ликвидированы.

Как пишет издание Znak.com cо ссылкой на источник в силовых структурах, один из терактов террористы планировали совершить 9 мая - в День Победы. Они планировали взорвать один из жилых домов на территории Орджоникидзевского района. Кроме того, источник рассказал, что в исламистов также было здание УФСБ по Свердловской области на улице Вайнера.

Все что на сегодняшний момент известно о вчерашней спецоперации на территории «Ручейка» мы собрали в один материал.

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Жителей ближайших к месту домов попросили собрать вещи и покинуть жилище. Их отвели в безопасное место – в автобус. Там же у всех переписали паспортные данные. Спустя 20 минут в саду было отключено электричество (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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