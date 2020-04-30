«Он обещал переписать ее на тещу»: бывший владелец расстрельной спецназом «двенадцатой» рассказал, как продал авто террористу ИГ
Бывший владелец расстрельной спецназом ФСБ «двенадцатой» рассказал, как продал авто предполагаемому террористу ИГ по имени Александр. По словам жителя Богдановича Дениса Томкина, его ВАЗ был вице-чемпионом Урала по автозвуку в 2017 году.
- В конце прошлого года пришлось расстаться с «ласточкой», выставил на продажу за 50 тысяч, - рассказал «КП-Екатеринбург» Томкин. - Покупатель нашелся меньше чем за сутки. Приехал молодой парень с друзьями, но было видно, что они не разбираются в машинах. Он буквально 100 метров проехался и сразу же заплатил наличкой. Я не придал значения его внешности: очки с толстыми линзами и рыжая борода. Такое же сейчас модно у молодежи, а тут выясняется, что теракт готовил…
После продажи Денису продолжили приходить штрафы, которые уже «зарабатывал» Александр. После этого он снял автомобиль с учета через Госуслуги.
- Он обещал, что переоформит ВАЗ на тещу, но так и не сделал этого, - вспоминает бывший владелец автомобиля.
На видео национального антитеррористического комитета видно, как спецназ ФСБ расстреливает машину из пулемета с третьего этажа соседнего дома в СНТ «Ручеек».
Видео проведения КТО в Екатеринбурге.Видео: предоставлено НАК
ИСТОЧНИК KP.RU
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