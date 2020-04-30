«Он обещал переписать ее на тещу»: бывший владелец расстрельной спецназом «двенадцатой» рассказал, как продал авто террористу ИГ

30 Апр 2020 2020-04-30T16:38:41+03:00

На видео национального антитеррористического комитета видно, как спецназ ФСБ расстреливает машину из пулемета с третьего этажа соседнего дома в СНТ «Ручеек» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Бывший владелец расстрельной спецназом ФСБ «двенадцатой» рассказал, как продал авто предполагаемому террористу ИГ по имени Александр. По словам жителя Богдановича Дениса Томкина, его ВАЗ был вице-чемпионом Урала по автозвуку в 2017 году.

- В конце прошлого года пришлось расстаться с «ласточкой», выставил на продажу за 50 тысяч, - рассказал «КП-Екатеринбург» Томкин. - Покупатель нашелся меньше чем за сутки. Приехал молодой парень с друзьями, но было видно, что они не разбираются в машинах. Он буквально 100 метров проехался и сразу же заплатил наличкой. Я не придал значения его внешности: очки с толстыми линзами и рыжая борода. Такое же сейчас модно у молодежи, а тут выясняется, что теракт готовил…

После продажи Денису продолжили приходить штрафы, которые уже «зарабатывал» Александр. После этого он снял автомобиль с учета через Госуслуги.

- Он обещал, что переоформит ВАЗ на тещу, но так и не сделал этого, - вспоминает бывший владелец автомобиля.

На видео национального антитеррористического комитета видно, как спецназ ФСБ расстреливает машину из пулемета с третьего этажа соседнего дома в СНТ «Ручеек».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/776293" frameborder="0"></iframe> Видео проведения КТО в Екатеринбурге.Видео: предоставлено НАК

ИСТОЧНИК KP.RU