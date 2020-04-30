2020-04-30T16:38:41+03:00
Происшествия

«Он обещал переписать ее на тещу»: бывший владелец расстрельной спецназом «двенадцатой» рассказал, как продал авто террористу ИГ

В конце 2019 года Денис Томкин продал своего «железного коня» 24-летнему Александру
Олег ГАЛИМОВ
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На видео национального антитеррористического комитета видно, как спецназ ФСБ расстреливает машину из пулемета с третьего этажа соседнего дома в СНТ «Ручеек»На видео национального антитеррористического комитета видно, как спецназ ФСБ расстреливает машину из пулемета с третьего этажа соседнего дома в СНТ «Ручеек»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший владелец расстрельной спецназом ФСБ «двенадцатой» рассказал, как продал авто предполагаемому террористу ИГ по имени Александр. По словам жителя Богдановича Дениса Томкина, его ВАЗ был вице-чемпионом Урала по автозвуку в 2017 году.

- В конце прошлого года пришлось расстаться с «ласточкой», выставил на продажу за 50 тысяч, - рассказал «КП-Екатеринбург» Томкин. - Покупатель нашелся меньше чем за сутки. Приехал молодой парень с друзьями, но было видно, что они не разбираются в машинах. Он буквально 100 метров проехался и сразу же заплатил наличкой. Я не придал значения его внешности: очки с толстыми линзами и рыжая борода. Такое же сейчас модно у молодежи, а тут выясняется, что теракт готовил…

После продажи Денису продолжили приходить штрафы, которые уже «зарабатывал» Александр. После этого он снял автомобиль с учета через Госуслуги.

- Он обещал, что переоформит ВАЗ на тещу, но так и не сделал этого, - вспоминает бывший владелец автомобиля.

На видео национального антитеррористического комитета видно, как спецназ ФСБ расстреливает машину из пулемета с третьего этажа соседнего дома в СНТ «Ручеек».

Видео проведения КТО в Екатеринбурге.Видео: предоставлено НАК

ИСТОЧНИК KP.RU

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