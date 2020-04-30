В Свердловской области за сутки на коронавирус проверили больше шести тысяч человек
В Свердловской области за сутки на коронавирус проверили больше шести тысяч человек. Такие данные опубликовал региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Тест на коронавирус делали тем, у кого для этого были показания. Напомним, что причиной для взятия анализа могут стать симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными коронавирусом.
- По данным на 30 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 6057 исследований проб на коронавирус, - рассказали в региональном оперштабе. - Всего специалистами проведено 93 592 исследования. Обследовано 83 665 человек.
Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали еще 74 человека зараженного коронавирусом. Теперь в регионе официально зарегистрировано 703 случая заражения. Врачи оценивают состояние 18 больных как тяжелое, 54-х - как средней тяжести, остальных как удовлетворительное. За все время пандемии медикам удалось вылечить 125 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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