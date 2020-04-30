Школьники Екатеринбурга будут три дня учиться во время майских праздников

30 Апр 2020 2020-04-30T15:10:35+03:00

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Школьники из Екатеринбурга три дня, 6, 7 и 8 мая, все-таки будут учиться на следующей неделе - но все также на «дистанционке» из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил Департамент образования администрации города.

- Департамент довел эту информацию до руководителей школ, но так как общеобразовательные организации являются отдельными юридическими лицами, то они вправе самостоятельно принимать решение с учетом собственных календарно-учебных графиков на 2019/2020 учебный год. Но рекомендуется снизить учебную нагрузку в эти дни, - сообщили в департаменте.

Кроме того, в эти же дни, с 6 по 8 мая будут открыты и дежурные группы в детских садах. Напомним, в них могут ходить только те дети, чьи родители вынуждены работать во время введенной в регионе самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU