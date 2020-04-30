2020-04-30T14:56:46+03:00
Общество

На Урал идет непогода: на майские праздники спасатели объявили штормовое предупреждение

Жителей попросили оставаться дома и не разводить костров
Мария Трапезникова
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На майские праздники спасатели объявили штормовое предупреждениеНа майские праздники спасатели объявили штормовое предупреждениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские спасатели МЧС предупредили о непогоде на 1 мая – завтра, по данным синоптиков, в некоторых районах Свердловской области ожидается сильный ветер, с порывами до 18 м/сек. Жителей попросили быть очень внимательными и, по возможности, вообще не выходить из дома.

- В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В период непогоды следует отказаться от использования открытого огня и разведения костров – тем более, что на территории региона действует противопожарный режим.

Дачникам рекомендуется укрепить конструкции теплиц, парников и других подобных строений, чтобы не получить травм. Если вы вдруг во время сильного ветра оказались на улице, не стоит близко подходить к стенам домов. А водителям не стоит парковать машины рядом с деревьями и рекламными вывесками.

В случае возникновения любого ЧП следует сразу же звонить по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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