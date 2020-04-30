Депутаты Екатеринбурга сдали кровь для больных коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T14:02:53+03:00

У каждого из них взяли по 470 миллилитров

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Депутаты Гордумы Екатеринбурга и сотрудники аппарата муниципального парламента сдали кровь для больных коронавирусом. У всех допущенных к процедуре добровольцев взяли по 470 миллилитров крови.

Как рассказал заместитель главного врача Областной станции переливания крови Александр Орлов, после объявления пандемии коронавируса число доноров значительно сократилось, однако после призыва врачей снова возросло. Сегодня каждый день Центр принимает 100-150 добровольцев.

Фото: пресс-служба ЕГД

- Мы понимаем, в какое время живем, и то, что кровь нужна многим больным, в том числе - зараженным коронавирусом. Мы полагаем, что наша кровь, наш поступок поможет кому-то сохранить здоровье и даже спасти жизнь, - рассказал один из добровольцев, вице-спикер ЕГД Виктор Тестов. – Своим примером хотим показать коллегам и горожанам, что все, кто сегодня здоров, могут это сделать и внести свой вклад в доброе дело.

Депутаты подарили всем сотрудникам Центра медицинские и многоразовые маски, которые сейчас очень востребованы.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 703 случая заражения коронавирусом. Из этого числа 125 человек медикам удалось поставить на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU