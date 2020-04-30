2020-04-30T14:02:53+03:00
Общество

Депутаты Екатеринбурга сдали кровь для больных коронавирусом

У каждого из них взяли по 470 миллилитров
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЕГДФото: пресс-служба ЕГД
Изменить размер текста:

Депутаты Гордумы Екатеринбурга и сотрудники аппарата муниципального парламента сдали кровь для больных коронавирусом. У всех допущенных к процедуре добровольцев взяли по 470 миллилитров крови.

Как рассказал заместитель главного врача Областной станции переливания крови Александр Орлов, после объявления пандемии коронавируса число доноров значительно сократилось, однако после призыва врачей снова возросло. Сегодня каждый день Центр принимает 100-150 добровольцев.

Фото: пресс-служба ЕГД

Фото: пресс-служба ЕГД

- Мы понимаем, в какое время живем, и то, что кровь нужна многим больным, в том числе - зараженным коронавирусом. Мы полагаем, что наша кровь, наш поступок поможет кому-то сохранить здоровье и даже спасти жизнь, - рассказал один из добровольцев, вице-спикер ЕГД Виктор Тестов. – Своим примером хотим показать коллегам и горожанам, что все, кто сегодня здоров, могут это сделать и внести свой вклад в доброе дело.

Депутаты подарили всем сотрудникам Центра медицинские и многоразовые маски, которые сейчас очень востребованы.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 703 случая заражения коронавирусом. Из этого числа 125 человек медикам удалось поставить на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты Екатеринбурга сдали кровь для больных коронавирусом
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 1 по 11 мая
Мэрия Североуральска попросила свердловского губернатора ограничить въезд в город
Диспенсеры для дезинфекции рук установлены на вокзалах Екатеринбург, Тюмень и Пермь-2
Еще на четырех улицах Екатеринбурга запретят парковаться
На Урале отправили под суд менеджера интернет-магазина, которая украла 490 тысяч
«Долго фотографировал и приценивался»: в Екатеринбурге задержали поджигателей легковушек на Щорса
ВТБ одобрил бизнесу Свердловской области кредиты на зарплату на 213 млн рублей
На дебошира, набросившегося на водителя скорой помощи в Екатеринбурге, завели дело
Губернатор Свердловской области показал, как оформить пропуск работающим на майские праздники уральцам
За сутки медики вылечили от коронавируса еще 10 свердловчан
Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ
Дорожники закрывают на ремонт две улицы в Екатеринбурге
Минэнерго РФ подтвердило аттестацию газоспасателей АО «Екатеринбурггаз»
Больше 30 тысяч свердловских ветеранов получили выплаты в честь юбилея Победы
«Победа в лицах»: на улицах Екатеринбурга появились портреты фронтовиков
В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки до Верхней Пышмы перекроют движение по Фрезеровщиков
Впервые за 40 лет: в Нижнем Тагиле к 9 мая за 38 миллионов отреставрируют парк Победы
В Екатеринбурге прокуратура заставила снять рекламу с исторического здания на Уралмаше
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
Тушили больше часа: в саду под Екатеринбургом произошел крупный пожар
«Подумай обязательно»: автор «Любимки» зовет екатеринбуржцев сняться в его новом клипе
Погода на майские праздники в Екатеринбурге 2020: будет тепло, но ветрено
Режим КТО в Екатеринбурге и пригороде снят