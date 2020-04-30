Мэрия Североуральска попросила свердловского губернатора ограничить въезд в город

30 Апр 2020 2020-04-30T13:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Североуральского ГО попросила свердловского губернатора Евгения Куйвашева временно ограничить въезд на территорию города из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает их пресс-служба. Даже не смотря на то, что заболевших в округе официально не зафиксировано, администрация хочет перестраховаться.

- Администрацией Североуральского ГО в адрес губернатора Свердловской области направлено письмо с предложением ограничить въезд на территорию Североуральского ГО, - рассказали в пресс-службе. – На данный момент ответа не получено.

Напомним, что с 1 мая на всей территории региона вводится масочный режим. Это значит, что теперь обязательно нужно носить защитную маску в общественном транспорте и в закрытых помещения. За исполнением указа будут пристально следить. Всего же в Свердловской области официально зарегистрировано 703 случая коронавируса. За все время медикам удалось поставить на ноги 125 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU