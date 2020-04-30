Диспенсеры для дезинфекции рук установлены на вокзалах Екатеринбург, Тюмень и Пермь-2

30 Апр 2020 2020-04-30T13:01:45+03:00

В ближайшее время диспенсерами для дезинфекции рук будут обеспечены все крупные вокзалы магистрали

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Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации на вокзалах Свердловской железной дороги началась установка диспенсеров со специальными антисептическими составами для обработки рук. На вокзале Екатеринбург санитайзеры размещены во всех трех досмотровых зонах у входных групп. На вокзалах Пермь-2 и Тюмень – при входе в здание.

В ближайшее время диспенсерами для дезинфекции рук будут обеспечены все крупные вокзалы магистрали: Каменск-Уральский, Когалым, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Серов, Сургут, Тобольск, Первоуральск, Камышлов, Ноябрьск-2, Пыть-Ях.

В целом по стране оборудование со специальными антисептическими средствами уже установлено более чем на 400 больших и малых вокзалах, где наблюдается наибольший пассажиропоток. До конца мая санитайзерами будут оборудованы все крупнейшие вокзалы и станции сети российских железных дорог.

Фото: предоставлено холдинг «РЖД»

Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции на всех вокзалах страны проводится комплексная дезинфекция с участием специалистов МЧС России и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», в ходе которой все входные группы, залы ожидания, кассовые залы, санитарные комнаты, платформы, переходы и служебные помещения обрабатываются специальными обеззараживающими средствами, активными в отношении вирусов.

Также в течение дня проводится регулярная уборка всех помещений вокзалов и станций с применением дезинфицирующих моющих средств, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного воздействия. Во время обработки особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: дверным ручкам, перилам, поручням, подлокотникам сидений и т.д. Осуществляется регулярное проветривание помещений.

На пунктах досмотра имеются одноразовые пакеты для личных вещей пассажиров, это позволяет избегать их соприкосновения с контактными поверхностями. О необходимости соблюдать социальную дистанцию пассажиров информируют специальные указатели, памятки и напольная разметка, которая помогает отмерить безопасное расстояние. В залах ожидания также размещены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров.

Холдинг «РЖД» ведет постоянный мониторинг состояния здоровья своих работников. Всем сотрудникам, которые взаимодействуют с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряют температуру. Работники вокзалов обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками.