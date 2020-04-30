30 Апр 2020 2020-04-30T12:58:26+03:00

Еще на четырех улицах Екатеринбурга запретят парковаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Еще на четырех улицах Екатеринбурге специалисты Центра организации движения установят знаки, запрещающие остановку. Это было сделано по многочисленным просьбам местных жителей. Рассказываем, на каких участках установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» во втором квартале этого года:

- на улице Сахарова, от Рябинина до Вильгельма де Геннина;

- на улице Краснолесья, от Рябинина до Глухой;

- на улице Дружининской, от Кунарской до Технической;

- на внутриквартальном проезде от улицы Саперов до здания №78А/1 на 8 Марта.

Знаки будут распространяться на все транспортные средства, за исключением маршрутных. Водителей просят соблюдать ПДД и обращать внимание на изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU