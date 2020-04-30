Еще на четырех улицах Екатеринбурга запретят парковаться
Еще на четырех улицах Екатеринбурге специалисты Центра организации движения установят знаки, запрещающие остановку. Это было сделано по многочисленным просьбам местных жителей. Рассказываем, на каких участках установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» во втором квартале этого года:
- на улице Сахарова, от Рябинина до Вильгельма де Геннина;
- на улице Краснолесья, от Рябинина до Глухой;
- на улице Дружининской, от Кунарской до Технической;
- на внутриквартальном проезде от улицы Саперов до здания №78А/1 на 8 Марта.
Знаки будут распространяться на все транспортные средства, за исключением маршрутных. Водителей просят соблюдать ПДД и обращать внимание на изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU