На Урале отправили под суд менеджера интернет-магазина, которая украла 490 тысяч
В Туринске, что в Свердловской области, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в хищении. Она работала менеджером в одном из крупных в России интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
- С октября 2019-го по январь 2020 года, осуществляя свою трудовую деятельность в обособленном подразделении «Туринск», создала семь аккаунтов в приложении интернет-магазина на вымышленные имена, используя которые, осуществляла заказы для последующего хищения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – При поступлении товаров менеджер делала отказ в личном кабинете клиента от товара, упаковывала пустые коробки и отправляла их обратно на склад, а сам товар похищала.
При этом в рабочую программу она вносила ложные сведения о покупателях и товарах, которые они приобрели. Таким образом она похитила больше 490 тысяч рублей. Уголовное дело, заведено на нее, было направлено в Туринский районный суд. Максимальное наказание, которое теперь ей грозит, до шести лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU