На Урале отправили под суд менеджера интернет-магазина, которая украла 490 тысяч

30 Апр 2020 2020-04-30T12:49:08+03:00

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В Туринске, что в Свердловской области, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в хищении. Она работала менеджером в одном из крупных в России интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

- С октября 2019-го по январь 2020 года, осуществляя свою трудовую деятельность в обособленном подразделении «Туринск», создала семь аккаунтов в приложении интернет-магазина на вымышленные имена, используя которые, осуществляла заказы для последующего хищения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – При поступлении товаров менеджер делала отказ в личном кабинете клиента от товара, упаковывала пустые коробки и отправляла их обратно на склад, а сам товар похищала.

При этом в рабочую программу она вносила ложные сведения о покупателях и товарах, которые они приобрели. Таким образом она похитила больше 490 тысяч рублей. Уголовное дело, заведено на нее, было направлено в Туринский районный суд. Максимальное наказание, которое теперь ей грозит, до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU