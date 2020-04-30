«Долго фотографировал и приценивался»: в Екатеринбурге задержали поджигателей легковушек на Щорса

30 Апр 2020 2020-04-30T12:23:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Екатеринбурга задержали двух местных жителей, которых подозревают в поджоге нескольких легковушек на улице Щорса в ночь на 17 апреля. На место выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД, полицейские изъяли ряд улик, среди которых – бутылка со следами бензина и съемки с камер видеонаблюдения.

Изучив записи, полицейские установили, что во втором часу ночи к одной из легковушек подошли двое неизвестных. Они долго присматривались, фотографировали иномарку и явно ждали сигнала. После чего один из них облил машину бензином и поджег. Оба мужчины сбежали, а от огня пострадали еще две стоящие рядом иномарки.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Сотрудники ОУР установили марку и госномер машины, на которой скрылись предполагаемые поджигатели, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Уже вечером 17 апреля они задержали и допросили троих граждан: двух мужчин и женщину.

По предварительным данным, последнюю после развода с одним из поджигателей не устроило то, что бывший супруг оставил себе иномарку, которую она считала своим подарком. И она попросила своего знакомого поджечь ее, обещав заплатить 10 тысяч. Что тот и сделал с помощью своего друга.

В итоге, на всех троих завели уголовное дело, которое предусматривает до пяти лет колонии. Все они до решения суда будут находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU