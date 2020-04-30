ВТБ одобрил бизнесу Свердловской области кредиты на зарплату на 213 млн рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T12:20:46+03:00

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ВТБ в Свердловской области одобрил льготные кредиты на выплату заработной платы для 76 компаний на общую сумму 213 млн рублей. Финансирование позволит предпринимателям обеспечить выплату денежных средств сотрудникам в текущий период вынужденного простоя или сокращения деятельности.

Кредиты могут предоставляться на срок до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, в оставшийся период – 3.5% годовых.

Средства предоставляются в рамках государственной программы поддержки юридических лиц и ИП из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Уральские компании, которым ВТБ уже оказал поддержку, представляют такие сферы, как общественное питание, непродовольственный ритейл, грузовые и пассажирские перевозки, гостиничный бизнес.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, прокомментировал: «Мы ежедневно общаемся с предпринимателями региона и понимаем тот эффект, который оказала пандемия на их бизнес. Льготные кредиты на выплату заработной платы позволят многим компаниям сохранить устойчивость в текущих условиях. Поэтому мы стремимся рассматривать заявки в кратчайшие сроки, в том числе от предприятий, с которыми ранее не сотрудничали».

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99.

ИСТОЧНИК KP.RU