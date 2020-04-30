2020-04-30T11:57:08+03:00
Происшествия

На дебошира, набросившегося на водителя скорой помощи в Екатеринбурге, завели дело

Теперь ему грозит до пяти лет колонии
Мария Трапезникова
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Фото: Е1.RUФото: Е1.RU
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В Екатеринбурге 28 апреля задержали местного жителя, который, будучи пьяным, набросился на водителя скорой помощи. Медики приехали на вызов после драки во дворе на улице Амудсена, в которой пострадал мужчина.

Когда врачи его забирали, к машине подошел второй участник конфликта и начал выяснять отношения с водителем. Тот оттолкнул хулигана и закрылся в машине, но, когда «скорая» уезжала с вызова, дебошир начал бросать камни в окна – он разбил стекла и кузов машины. Как рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, мужчину задержали и доставили в дежурную часть.

Следственный комитет завел на хулигана уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений». Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 5 лет колонии.

- С учетом социальной значимости темы защиты прав медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей, и в целях наиболее полного и всестороннего установления обстоятельств происшествия и причин, которые способствовали данному инциденту, органами СКР по Свердловской области был инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств в органы СКР, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела и собирают все необходимые доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На дебошира, набросившегося на водителя скорой помощи в Екатеринбурге, завели дело
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