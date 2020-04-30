2020-04-30T11:49:30+03:00
Общество

Губернатор Свердловской области показал, как оформить пропуск работающим на майские праздники уральцам

Пропуск должен быть в бумажном виде, подписанный вашим работодателем
Юлия СТАЛИНА
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Пропуск нужно предъявить сотруднику полиции или ДПС, если вас остановили.Пропуск нужно предъявить сотруднику полиции или ДПС, если вас остановили.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области опубликовал образец пропуска, который будет действовать для уральцев с 1 по 11 мая. Напомним, глава региона ввел дополнительные правила в действующий указ о режиме самоизоляции.

- Во-первых, всем, кто выходит на улицу с 1 по 11 мая, в обязательном порядке нужно использовать средства индивидуальной защиты. Это могут быть маски или респираторы по вашему желанию. Во-вторых, если организации разрешено работать, все сотрудники должны получить справки от работодателя по шаблону, который я публикую дополнительно здесь, - рассказал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Образец справки для тех, кто будет работать в майские. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Образец справки для тех, кто будет работать в майские. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Специальную справку должен заполнить и подписать работодатель. Ее нужно предъявить полиции или сотруднику ДПС в случае, если вас остановят.

Напомним, в Свердловской области до 11 мая действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только на работу, в магазин и аптеку, а также на прогулку с собакой. Позже глава региона разрешил дачникам ездить в сады для посадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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