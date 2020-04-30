2020-04-30T10:52:29+03:00
Общество

За сутки медики вылечили от коронавируса еще 10 свердловчан

Теперь в регионе 125 выздоровевших
Мария Трапезникова
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За сутки медики вылечили от коронавируса еще 10 свердловчанЗа сутки медики вылечили от коронавируса еще 10 свердловчанФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки медикам удалось вылечить от коронавируса еще 10 жителей Свердловской области. Таким образом, врачам за все время удалось поставить на ноги 125 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно о еще 74 заболевших за сутки. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Асбеста, Алапаевска, Белоярского городского округа, Березовского, Верхнего Дуброво, Ирбита, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Камышлова, Первоуральска, Пышминского городского округа. Также среди заболевших – 7 жителей других регионов России.

Поэтому всего в регионе зафиксировано 703 случая коронавируса. состояние 18 человек медики оценивают как тяжелое, 54 – как средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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