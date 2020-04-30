Дорожники закрывают на ремонт две улицы в Екатеринбурге

30 Апр 2020 2020-04-30T10:05:20+03:00

Рассказываем, в какие даты по ним нельзя будет проехать

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на ремонт закрываются две улицы – одна в центре, другая в микрорайоне Академический. Работы будет проводить АО «Трест Уралтренсспецстрой».

С 25 мая по 20 августа будет перекрыто движение по улице Горького – от Малышева до Куйбышева. На участке будут проводить капитальный ремонт моста в центре города. С 25 мая по 1 октября – по улице Чкалова, от Краснолесья до Академика Сахарова. На этом участке дорожники продолжат строить автостраду.

Ремонт улицы Горького. Фото: Яндекс.Карты

ремонт улицы Чкалова. Фото: Яндекс.Карты

Дорожники просят местных жителей отнестись с пониманием к ремонтам, а водителей – соблюдать ПДД, обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU