2020-04-30T10:05:20+03:00
Общество

Дорожники закрывают на ремонт две улицы в Екатеринбурге

Рассказываем, в какие даты по ним нельзя будет проехать
Мария Трапезникова
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Дорожники закрывают на ремонт две улицы в ЕкатеринбургеДорожники закрывают на ремонт две улицы в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на ремонт закрываются две улицы – одна в центре, другая в микрорайоне Академический. Работы будет проводить АО «Трест Уралтренсспецстрой».

С 25 мая по 20 августа будет перекрыто движение по улице Горького – от Малышева до Куйбышева. На участке будут проводить капитальный ремонт моста в центре города. С 25 мая по 1 октября – по улице Чкалова, от Краснолесья до Академика Сахарова. На этом участке дорожники продолжат строить автостраду.

Ремонт улицы Горького. Фото: Яндекс.Карты

Ремонт улицы Горького. Фото: Яндекс.Карты

ремонт улицы Чкалова. Фото: Яндекс.Карты

ремонт улицы Чкалова. Фото: Яндекс.Карты

Дорожники просят местных жителей отнестись с пониманием к ремонтам, а водителей – соблюдать ПДД, обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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