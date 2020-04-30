Минэнерго РФ подтвердило аттестацию газоспасателей АО «Екатеринбурггаз»

30 Апр 2020 2020-04-30T10:00:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Профессиональное аварийно-спасательное формирование АДС ЦАДУ АО «Екатеринбурггаз» аттестовано на право ведения газоспасательных работ. Получено соответствующее свидетельство комиссии Минэнерго РФ от 15 апреля 2020 года сроком действия на следующие три года. Для переаттестации специалистам пришлось держать трудные экзамены перед московскими экспертами, подтвердив свою квалификацию в теории и на практике. Сотрудники «Екатеринбурггаз» готовы не только к работе с газовым оборудованием, но и к оказанию экстренной медицинской помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Каждый спасатель прошел медицинские курсы в центре МЧС, а водители обучены вождению в экстремальных условиях с применением спецсигналов.

Фото: предоставлено АО «Екатеринбурггаз»

«Екатеринбурггаз» - единственная компания в городе, которая в составе ЦАДУ имеет свои спасательные бригады. Служба работает круглосуточно и незамедлительно выезжает на место при поступлении информации об аварии или ее угрозе. Всего в штате ЦАДУ работает 140 специалистов. Статус профессионального аварийно-спасательного формирования аварийная газовая служба «Екатеринбурггаза» получила в 2012 году. Каждые три года сотрудники ПАСФ проходят переаттестацию, подтверждая высшую степень готовности формирования к локализации и ликвидации аварий.

Фото: предоставлено АО «Екатеринбурггаз»

В 2019 году бригады ЦАДУ отработали свыше 10 000 экстренных вызовов. С начала 2020 года аварийная газовая служба АО «Екатеринбурггаз» отработала уже почти 3 тысячи заявок, которые несли потенциальную угрозу. Заявки о запахе газа от потребителей газа в Екатеринбурге принимаются по номеру «04» с домашних или «104» с мобильных телефонов.

Фото: предоставлено АО «Екатеринбурггаз»